به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک نظرسنجی جدید نشان می‌هد ۶۰ درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند که خطر ملموس و واقعی وقوع جنگ داخلی در اراضی اشغالی وجود دارد.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۷۹ درصد از صهیونیست‌ها سال گذشته را از نظر اجتماعی بد ارزیابی کرده‌اند، در حالی که ۴۹ درصد گفته‌اند که نسبت به آینده بدبین هستند.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۲ درصد از صهیونیست‌ها معتقدند احتمال زیادی وجود دارد که یک ترور سیاسی نخست‌وزیر یا یکی از شخصیت‌های ارشد سیاسی دیگر را هدف قرار دهد.

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