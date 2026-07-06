خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نگرانی صهیونیست‌ها از وقوع جنگ داخلی

نگرانی صهیونیست‌ها از وقوع جنگ داخلی
کد خبر : 1809547
لینک کوتاه کپی شد.

نتایج یک نظرسنجی نشان داد که ۶۰ درصد از اسرائیلی‌ها خطر جنگ داخلی در اراضی اشغالی را واقعی می‌دانند.

به گزارش ایلنا به نقل از  الجزیره، یک نظرسنجی جدید نشان می‌هد ۶۰ درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند که خطر ملموس و واقعی وقوع جنگ داخلی در اراضی اشغالی وجود دارد.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۷۹ درصد از صهیونیست‌ها سال گذشته را از نظر اجتماعی بد ارزیابی کرده‌اند، در حالی که ۴۹ درصد گفته‌اند که نسبت به آینده بدبین هستند.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۲ درصد از صهیونیست‌ها معتقدند احتمال زیادی وجود دارد که یک ترور سیاسی نخست‌وزیر یا یکی از شخصیت‌های ارشد سیاسی دیگر را هدف قرار دهد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی