هشدار گوترش نسبت به رشد سریعتر هوش مصنوعی
دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که هوش مصنوعی سریعتر از آنچه قوانین بتوانند با آن همگام شوند، در حال توسعه است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز -دوشنبه- هشدار داد که هوش مصنوعی سریعتر از آنچه هر کسی بتواند با آن همگام شود، در حال توسعه است و بر لزوم وضع قوانین هماهنگ جهانی برای کاهش خطرات احتمالی به ویژه برای کودکان تاکید کرد.
گوترش به نمایندگان حاضر در اولین گفتوگوی جهانی در سطح دولتها در مورد هوش مصنوعی در ژنو گفت: «فناوریای که میتواند اقتصادها را تغییر شکل دهد، دنیای کار را متحول کند، انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد و تعادل امنیت را تغییر دهد، سریعتر از آنچه هر کسی از جمله افرادی که آن را میسازند بتوانند با آن همگام شوند، در حال گسترش است».