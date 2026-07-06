به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، به دنبال نشانه‌هایی از بهبود بازار انرژی، اعضای اوپک پلاس برنامه‌هایی را برای افزایش تولید نفت اعلام کرده‌اند.

اوپک پلاس روزگذشته -یکشنبه- اعلام کرد که هفت کشور عضو یعنی، عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان، پس از برگزاری جلسه مجازی مقامات برای بررسی شرایط و چشم‌انداز بازار جهانی، تولید خود را از ماه آگوست به میزان ۱۸۸ هزار بشکه در روز افزایش خواهند داد.

این افزایش تولید، پنجمین افزایش متوالی اعلام شده توسط هفت عضو اوپک پلاس در این چند ماه است.

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