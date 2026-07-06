جشنهای روز استقلال آمریکا به آشوب کشیده شد؛ درگیری، غارت فروشگاهها و آتشسوزی در جنوب کالیفرنیا
همزمان با برگزاری مراسم روز استقلال آمریکا، شماری از شهرهای جنوب ایالت کالیفرنیا صحنه ناآرامی، درگیری خیابانی، غارت فروشگاهها و آتشسوزیهای گسترده بود؛ حوادثی که با دخالت نیروهای پلیس و آتشنشانی همراه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، رسانههای آمریکایی گزارش دادند که جشنهای چهارم ژوئیه، همزمان با سالروز استقلال آمریکا، در برخی مناطق جنوب کالیفرنیا به آشوب و بینظمی گسترده انجامید. تجمع گسترده مردم برای تماشای آتشبازی، در برخی شهرها به درگیری، تخریب اموال و غارت فروشگاهها منجر شد.
در شهر نیوپورت بیج، واقع در شهرستان اورنج، یکی از شدیدترین ناآرامیها رخ داد. با افزایش جمعیت و ایجاد ترافیک سنگین، پلیس برای کنترل اوضاع وارد عمل شد، اما صدها نفر از حاضران نیروهای پلیس را محاصره کرده و با پرتاب بطری و اشیای مختلف به سمت آنها، تنشها را تشدید کردند. در ادامه، بخشی از جمعیت نیز با یکدیگر درگیر شدند و پلیس با استفاده از نیروهای سوار بر اسب اقدام به متفرق کردن افراد و بازداشت تعدادی از آنها کرد.
ویدئوهای منتشرشده از محل حادثه همچنین از غارت یک فروشگاه زنجیرهای مواد غذایی حکایت دارد. در این تصاویر، کالاهای پراکنده در محوطه پارکینگ دیده میشود و گروهی از افراد نیز در بیرون فروشگاه حضور دارند. برخی گزارشها حاکی است که بسیاری از افراد حاضر در این ناآرامیها ساکن نیوپورت بیچ نبودهاند.
در دیگر نقاط جنوب کالیفرنیا نیز جشنهای روز استقلال با حوادثی همراه بود. در شهر چینو، انفجار آتشبازی در ارتفاع پایین موجب مصدومیت چند نفر شد؛ حادثهای که در حالی رخ داد که شمار زیادی از شهروندان برای تماشای مراسم در خیابان تجمع کرده بودند.
همزمان، آتشنشانی لسآنجلس شامگاه شنبه به چندین مورد آتشسوزی در نقاط مختلف شهر اعزام شد. یکی از این حوادث، آتشسوزی یک ساختمان تجاری در منطقه «هاربور گیتوی» بود که با حضور بیش از ۶۰ آتشنشان مهار شد.
در حادثهای دیگر در منطقه «میشن هیلز»، آتشسوزی در میان چند درخت سرو آغاز شد و به دو خودرو سرایت کرد. با این حال، نیروهای آتشنشانی موفق شدند از گسترش حریق به خانههای اطراف جلوگیری کنند و این حادثه نیز تلفات جانی در پی نداشت.
این حوادث در حالی رخ داد که جشنهای روز استقلال آمریکا هر سال با برگزاری مراسم آتشبازی و تجمعهای گسترده در شهرهای مختلف این کشور برگزار میشود، اما امسال در برخی مناطق جنوب کالیفرنیا با ناآرامی و حوادث امنیتی و امدادی همراه شد.