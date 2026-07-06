دخالت ترامپ در تصمیم فیفا؛ تماس برای نجات مهاجم تیم ملی آمریکا

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از اخراج فولارین بالوگون در دیدار تیم ملی این کشور مقابل بوسنی و هرزگوین، با جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، تماس گرفته و خواستار بازنگری در تصمیم مربوط به کارت قرمز این بازیکن شده است.

چند روز پس از این تماس، فیفا اعلام کرد محرومیت یک جلسه‌ای بالوگون را به حالت تعلیق درمی‌آورد؛ تصمیمی که باعث شد مهاجم تیم ملی آمریکا مجوز حضور در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک را به دست آورد. ترامپ نیز از این تصمیم استقبال کرد و آن را «اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ» خواند.

کمیته انضباطی فیفا در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس ماده ۲۷ آیین‌نامه انضباطی، اجرای محرومیت خودکار این بازیکن به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمده است. به این ترتیب، بالوگون در صورت پرهیز از ارتکاب تخلف مشابه در این بازه زمانی، محرومیت خود را سپری نخواهد کرد. اما اگر در طول دوره آزمایشی بار دیگر مرتکب تخلفی با همان سطح از شدت شود، محرومیت تعلیق‌شده نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.

بالوگون در جریان پیروزی ۲ بر صفر آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین، سومین گل خود در جام جهانی را به ثمر رساند، اما در نیمه دوم به دلیل خطای شدید روی طارق محرموویچ با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد و تیم ملی آمریکا ادامه مسابقه را با ۱۰ نفر به پایان رساند.

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