به گزارش ایلنا، همزمان با افزایش توجه غرب به تحولات تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که موضوع امنیت کشتیرانی در این گذرگاه راهبردی، یکی از محورهای اصلی نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در آنکارا خواهد بود.

این مقام آمریکایی گفت تعدادی از کشورهای عضو ناتو آمادگی خود را برای مشارکت در مأموریت‌های مرتبط با تامین امنیت تنگه هرمز و حفاظت از خطوط کشتیرانی اعلام کرده‌اند؛ موضوعی که از نگاه ناظران می‌تواند به افزایش حضور غرب در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان منجر شود.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ایران بر اجرای طرح دریافت «هزینه خدمات» از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز تاکید کرده است؛ طرحی که تهران آن را بخشی از مسئولیت خود در مدیریت این مسیر راهبردی می‌داند، اما با مخالفت آمریکا روبه‌رو شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر ایران در چین، پیش‌تر در مجمع جهانی صلح در پکن اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران با همکاری سلطنت عمان در حال تدوین سازوکارهای جدید برای مدیریت تنگه هرمز است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد، تأکید کرد دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری قطعی است، اما این مبلغ نباید با عوارض عبور یا حق ترانزیت اشتباه گرفته شود.

به گفته رحمانی فضلی، هدف از این سازوکار، ارتقای ایمنی تردد دریایی، نظارت بر عبور و مرور کشتی‌ها و مدیریت آثار زیست‌محیطی ناشی از حجم بالای ترافیک دریایی در تنگه هرمز است.

سفیر ایران در چین همچنین اعلام کرد کشورهایی که در سال‌های گذشته، به‌ویژه در مقاطع حساس، روابط دوستانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، در چارچوب این سازوکار از تسهیلات و ملاحظات ویژه برخوردار خواهند شد.

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