رایزنی ارتش لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا برای اجرای طرح «منطقه عاری از حزبالله»
رسانههای عبری مدعی شدند افسران ارتش لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا گفتوگوهایی را برای تعیین سازوکار اجرای طرح موسوم به «منطقه عاری از حزبالله» آغاز کردهاند؛ همزمان تلآویو خود را برای عقبنشینی محدود از دو منطقه در جنوب لبنان آماده میکند.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت که همزمان با بررسی طرح عقبنشینی آزمایشی ارتش اسرائیل از دو نقطه در جنوب لبنان، کانال ارتباطی میان افسران ارتش دو طرف با میانجیگری آمریکا فعال شده است.
بر اساس این گزارش، هدف از این رایزنیها تدوین معیارهایی برای مناطقی است که تلآویو مدعی است باید از حضور نیروهای حزبالله خالی باشند. به گفته این رسانهها، دو منطقه مورد نظر در استان النبطیه و در محدوده شهرکهای فرون و زوطر الشرقیه قرار دارند و قرار است در صورت اجرای این طرح، کنترل آنها به ارتش لبنان واگذار شود.
رسانههای عبری مدعیاند تلآویو اکنون منتظر اعلام آمادگی رسمی ارتش لبنان برای استقرار در این مناطق و همچنین تایید فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) است تا روند عقبنشینی آزمایشی آغاز شود. در این میان، واشنگتن نقش هماهنگکننده و ناظر بر اجرای این سازوکار را بر عهده دارد.
شبکه «کان ۱۱» نیز گزارش داد که طی روزهای گذشته، افسران ارتش لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا کانال ارتباطی مشترکی ایجاد کردهاند تا پیش از هرگونه عقبنشینی، درباره تعریف و معیارهای مناطق مورد نظر به توافق برسند.
این شبکه به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که مقامهای لبنانی با اصل تعیین معیارهای مشخص برای این مناطق مخالفتی ندارند و در شرایط فعلی نیز فشاری برای آغاز فوری عقبنشینی بر اسرائیل وارد نکردهاند. به گفته این منبع، اجرای این طرح احتمالاً طی هفتههای آینده آغاز خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است که تلآویو در گذشته اطلاعاتی درباره فعالیتهای حزبالله در اختیار ارتش لبنان قرار میداد، اما این اطلاعات به حزبالله منتقل میشد. بر همین اساس، رژیم صهیونیستی در رایزنیهای اخیر فهرستی از برخی افسران ارتش لبنان را که مدعی است در انتقال اطلاعات نقش داشتهاند، به طرف لبنانی ارائه و خواستار حذف آنها از سازوکار جدید شده است.
همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه یکشنبه با حضور اعضای کابینه امنیتی و فرماندهان ارشد نظامی، نشستی را برای بررسی آخرین تحولات جبهه لبنان برگزار کرد.
با وجود این رایزنیها، عقبنشینی نیروهای اشغالگر از مناطق مورد نظر هنوز آغاز نشده است. مقامهای رژیم صهیونیستی میگویند اجرای این طرح به اعلام آمادگی ارتش لبنان و تایید نهایی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بستگی دارد.