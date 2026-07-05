به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اوکراین در جنگ با روسیه، بیش از گذشته بر فرسایش توان اقتصادی و نظامی مسکو از طریق حملات دوربرد به تاسیسات نفتی، زیرساخت‌های انرژی و مراکز نظامی تمرکز کرده است. هدف از این رویکرد، افزایش هزینه‌های جنگ برای روسیه و کاهش سرعت پیشروی نیروهای این کشور عنوان می‌شود.

کی‌یف دیگر نبرد را تنها به خطوط مقدم محدود نمی‌داند و با تمرکز بر عمق خاک روسیه و منابع انرژی این کشور، راهبردی را در پیش گرفته که در ادبیات نظامی از آن با عنوان «خنثی‌سازی راهبردی» یاد می‌شود.

هدف این راهبرد، مختل کردن شریان‌های حیاتی اقتصاد و ماشین جنگی روسیه از طریق هدف قرار دادن صنایع نفت و گاز، زیرساخت‌های انرژی و مراکز فناوری پیشرفته است.

به گزارش مؤسسه آمریکایی مطالعات جنگ، نیروهای اوکراینی تنها در ماه ژوئن دست‌کم ۸۰۳ حمله عملیاتی میان‌برد انجام داده‌اند که خطوط تدارکاتی و مراکز پشتیبانی در عمق خاک روسیه را هدف قرار داده است.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) این رویکرد را گونه‌ای جدید از عملیات هوایی توصیف کرده است که در آن، به جای هواپیماهای متعارف، از پهپادها و موشک‌ها برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها استفاده می‌شود.

بر اساس این گزارش، حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه موجب کاهش تولید پالایشگاه‌های نفت این کشور شده است. پس از حمله به ۲۰ پالایشگاه و پایانه صادرات نفت در ماه آوریل، تولید پالایشگاه‌های روسیه به حدود چهار میلیون و ۶۹۰ هزار بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۰۹ به شمار می‌رود. همچنین صادرات دریایی نفت روسیه نیز روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

گزارش الجزیره یکی از عوامل این تغییر راهبرد را استفاده از پهپادهای ارزان‌قیمت «هورنت» می‌داند؛ پهپادهایی که طبق این گزارش، با بهره‌گیری از سامانه‌های پردازش مستقل، قادرند اهداف را با دقت شناسایی کرده و از سامانه‌های جنگ الکترونیک و اخلال روسیه عبور کنند.

این گزارش همچنین مدعی است که تشدید حملات اوکراین نشانه‌هایی از نگرانی در کرملین ایجاد کرده و به تصمیم ولادیمیر پوتین برای تغییر چشمگیر مراسم رژه روز پیروزی اشاره می‌کند؛ اقدامی که مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آن را نشانه‌ای از فشارهای میدانی بر روسیه ارزیابی کرده است.

در همین حال، مؤسسه مطالعات جنگ اعلام کرده است که سرعت پیشروی نیروهای روسیه در ماه ژوئن به حدود یک کیلومتر مربع در روز کاهش یافته، در حالی که این پیشروی با تلفات انسانی سنگینی همراه بوده و به ازای هر کیلومتر مربع، حدود یک‌هزار و ۲۹۸ کشته و زخمی برای روسیه به دنبال داشته است.

در مقابل، روسیه همچنان بر راهبرد پیشروی تدریجی زمینی و اتکا به برتری نیروی انسانی و آتش برای فرسایش توان دفاعی اوکراین و تصرف مناطق بیشتر تأکید دارد، اما به نوشته الجزیره، این راهبرد نیز با چالش‌هایی از جمله کند شدن روند پیشروی، افزایش تلفات و تأثیر روزافزون حملات اوکراین به خطوط تدارکاتی و عمق خاک روسیه روبه‌رو شده است.

وزارت دفاع روسیه نیز روز شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل پنج روستا در شرق اوکراین شامل شیکی‌یفکا، نووی میر، چرنیشینا و دروزلیوبیفکا در منطقه خارکیف و واسیلیفکا در منطقه دونتسک را به دست گرفته‌اند.

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