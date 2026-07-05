برای مقابله با حملات ایران، «گنبد آهنین» را در اختیار امارات قرار دادیم

به گزارش ایلنا، میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، در نخستین تأیید رسمی از سوی یک مقام این رژیم، از همکاری امنیتی میان اسرائیل و امارات برای مقابله با حملات ایران خبر داد؛ موضوعی که پیش‌تر در گزارش‌های رسانه‌ای به آن اشاره شده بود.

رگو در گفت‌وگو با رادیو ارتش اسرائیل مدعی شد امارات تهدید ناشی از موشک‌های بالستیک ایران را به‌خوبی درک می‌کند و افزود که اسرائیل در این زمینه به ابوظبی کمک می‌کند.

اظهارات او پس از انتشار مجموعه‌ای از گزارش‌های رسانه‌ای درباره افزایش همکاری‌های امنیتی میان اسرائیل و امارات در جریان جنگ اخیر علیه ایران مطرح شده است؛ گزارش‌هایی که تاکنون از سوی تل‌آویو به‌طور رسمی تأیید نشده بود.

پیش‌تر وب‌سایت آکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داده بود که اسرائیل یک سامانه «گنبد آهنین» به امارات ارسال کرده و گروهی از نیروهای نظامی خود را نیز برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از این سامانه، در مراحل اولیه تشدید درگیری‌ها، به این کشور اعزام کرده است.

بر اساس این گزارش، این اقدام نشان‌دهنده سطحی بی‌سابقه از همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی میان دو طرف بوده است. آکسیوس همچنین مدعی شد امارات در آن مقطع هدف حملات گسترده ایران قرار گرفته بود.

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