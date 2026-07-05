روسیه از انهدام یک ایستگاه توزیع گاز در چرنیهیف اوکراین خبر داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور با استفاده از پهپاد «گران-۲» یک ایستگاه توزیع گاز در استان چرنیهیف اوکراین را هدف قرار داده و همزمان از انهدام بخشی از تجهیزات نظامی اهدایی کشورهای غربی به کییف خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت دفاع روسیه، امروز- یکشنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور با استفاده از پهپاد «گران-۲» یک ایستگاه توزیع گاز در شهرک گازوپروودنویه در استان چرنیهیف اوکراین را هدف قرار داده و منهدم کردهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای که خبرگزاری اسپوتنیک منتشر کرده، اعلام کرد این حمله توسط یگانهای پهپادی روسیه انجام شده و ایستگاه توزیع گاز به طور کامل از بین رفته است.
مسکو همچنین اعلام کرد حملات به زیرساختهای انرژی و حملونقل اوکراین ادامه دارد و مدعی شد این مراکز در پشتیبانی از نیروهای مسلح اوکراین مورد استفاده قرار میگیرند.
وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود در جریان عملیات نظامی، تعدادی از تجهیزات نظامی اهدایی کشورهای غربی به اوکراین، از جمله تانکهای لئوپارد ۲ ساخت آلمان، خودروهای زرهی آمریکایی و بریتانیایی و دیگر تجهیزات متعلق به کشورهای عضو ناتو را نیز منهدم کرده است.