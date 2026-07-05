در دفاع از توافق با اسرائیل.. عون: راه دیگری برای نجات لبنان دارید؟

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در واکنش به انتقادها از تفاهمات اخیر میان بیروت و تل‌آویو، گفت آنچه تاکنون حاصل شده صرفا یک «چارچوب» است و نباید آن را با توافق نهایی اشتباه گرفت.

او که در جمع خبرنگاران در کاخ بعبدا سخن می‌گفت، با رد اتهام تمایل به سازش با اسرائیل اظهار داشت: «دلبسته اسرائیل نیستم، اما اگر راه‌حل دیگری برای نجات لبنان وجود دارد، آن را ارائه کنید.»

عون تاکید کرد مسئولیت ریاست‌جمهوری ایجاب می‌کند برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از تکرار ویرانی‌ها، همه گزینه‌های ممکن بررسی شود. وی افزود: «می‌توانستم هیچ اقدامی نکنم و تنها نظاره‌گر باشم، اما آیا باید اجازه دهم مردم لبنان همچنان بهای جنگ را بپردازند؟»

رئیس‌جمهور لبنان در ادامه با اشاره به دیدار خود با یکی از شهروندان جنوب این کشور گفت زنی از شهر النبطیه که خانه‌اش در جنگ به‌طور کامل ویران شده بود، تنها یک خواسته داشت: «دیگر جنگ نمی‌خواهیم؛ صلح می‌خواهیم.» عون نیز گفت هدفش یافتن راه‌حلی است که لبنان را از چرخه درگیری‌های مکرر خارج کند.

وی همچنین هرگونه گمانه‌زنی درباره اختلاف در ارتش لبنان را رد کرد و گفت نیروهای مسلح این کشور همچنان منسجم هستند و هم‌زمان مأموریت‌های خود را در حفظ امنیت، مقابله با قاچاق مواد مخدر و تأمین ثبات در جنوب و بیروت ادامه می‌دهند.

عون تاکید کرد ارتش لبنان متعلق به همه لبنانی‌هاست و هیچ‌کس نباید روی ایجاد شکاف در این نهاد حساب باز کند. به گفته او، ارتش همچنان مهم‌ترین ضامن امنیت داخلی و ثبات کشور خواهد بود.

رئیس‌جمهور لبنان همچنین احتمال بازگشت این کشور به درگیری‌های داخلی را رد کرد و گفت لبنان دیگر به دوران جنگ داخلی بازنخواهد گشت و کسی قادر نیست کشور را به آن دوران بازگرداند.

وی درباره سفر پیش‌روی خود به آمریکا نیز گفت این سفر همچنان در برنامه قرار دارد و پس از رایزنی با سفیر آمریکا درباره جزئیات و دستورکار آن، زمان نهایی سفر مشخص خواهد شد.

اظهارات عون در شرایطی مطرح می‌شود که بحث درباره چارچوب توافق مورد حمایت آمریکا برای کاهش تنش میان لبنان و رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. در حالی که دولت لبنان این چارچوب را راهی برای تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش جنگ می‌داند، منتقدان نسبت به پیامدهای سیاسی و امنیتی آن، به‌ویژه در ارتباط با آینده سلاح حزب‌الله، ابراز نگرانی می‌کنند.

انتهای پیام/