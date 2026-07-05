پشتپرده سفر فرمانده سنتکام به تلآویو و بیروت؛ واشنگتن چه سناریویی را دنبال میکند؟
همزمان با آغاز مرحله اجرایی توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل، فرمانده نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا در سنتکام راهی تلآویو و لبنان شده است. واشنگتن امیدوار است با اجرای آزمایشی طرح عقبنشینی ارتش اشغالگر از جنوب لبنان و استقرار ارتش این کشور، روند اجرای توافق را وارد مرحله جدیدی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، همزمان با ورود توافق چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی به فاز اجرایی، فرمانده نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا در سنتکام راهی فلسطین اشغالی و سپس لبنان شده است؛ سفری که از تلاش واشنگتن برای پیشبرد طرح عقبنشینی تدریجی ارتش اسرائیل از جنوب لبنان و استقرار ارتش این کشور در مناطق مرزی حکایت دارد.
سفر سرلشکر جوزف کلیرفیلد، فرمانده نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا در فرماندهی مرکزی (سنتکام)، در شرایطی انجام میشود که آمریکا تلاش میکند نخستین مرحله از توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل را وارد فاز عملیاتی کند.
بر اساس این طرح، ارتش اسرائیل بهصورت تدریجی از برخی مناطق جنوب لبنان عقبنشینی خواهد کرد و همزمان ارتش لبنان کنترل امنیتی این مناطق را در دست میگیرد. واشنگتن امیدوار است اجرای موفق این مرحله، زمینه را برای گسترش روند عقبنشینی به سایر مناطق فراهم کند.
با این حال، اسرائیل اعلام کرده است ادامه این روند را به موضوع خلع سلاح حزبالله گره زده و هرگونه عقبنشینی گستردهتر را منوط به کاهش توان نظامی این جنبش در سراسر لبنان میداند.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند تیم همراه کلیرفیلد هفته آینده برای نهایی کردن جزئیات میدانی طرح وارد منطقه خواهد شد. این تیم قرار است نحوه عقبنشینی ارتش اسرائیل از دو منطقه آزمایشی، انتقال مسئولیت به ارتش لبنان و سازوکار استقرار نیروها را بررسی و هماهنگ کند.
برآوردهای اسرائیلی نشان میدهد روند تحویل این مناطق ممکن است بین یک تا سه هفته زمان ببرد. در این مدت، کارشناسان آمریکایی بر هماهنگیهای عملیاتی و اجرای مراحل انتقال نظارت خواهند داشت.
اگرچه در توافق چارچوب، نامی از مناطق مورد نظر برده نشده، اما روزنامه «هاآرتص» به نقل از منابع نظامی اسرائیل گزارش داده است که روستاهای «فرون»، «الغندوریه» و «زوطر الغربیه» از گزینههای اصلی اجرای مرحله نخست این طرح هستند.
در کنار این تحولات، آمریکا در حال طراحی سازوکار جدیدی برای هماهنگی امنیتی میان ارتش لبنان و اسرائیل است؛ سازوکاری که با مشارکت مستقیم واشنگتن و از طریق یک مرکز هماهنگی مشترک فعالیت خواهد کرد.
به ادعای رسانههای اسرائیلی، این سازوکار علاوه بر نظارت بر اجرای آتشبس، وظیفه هماهنگی اقدامات امنیتی و جلوگیری از احیای توان نظامی حزبالله را نیز بر عهده خواهد داشت. آمریکا نیز نقش اصلی را در مدیریت این روند و نظارت بر اجرای توافق ایفا خواهد کرد.
سفر کلیرفیلد در حالی انجام میشود که تحولات جنوب لبنان وارد مرحلهای حساس شده و واشنگتن تلاش دارد با اجرای گامبهگام توافق، از تشدید دوباره تنشها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی جلوگیری کند؛ هرچند اختلاف نظر بر سر آینده سلاح حزبالله همچنان مهمترین مانع پیش روی اجرای کامل این توافق به شمار میرود.