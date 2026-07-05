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زلنسکی پس از گفت‌وگو با ترامپ: احتمال واقعی برای پایان جنگ اوکراین وجود دارد

زلنسکی پس از گفت‌وگو با ترامپ: احتمال واقعی برای پایان جنگ اوکراین وجود دارد
کد خبر : 1808850
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رئیس‌جمهور اوکراین با توصیف گفت‌وگوی تلفنی خود با همتای آمریکایی‌اش به‌عنوان «بسیار خوب»، از وجود چشم‌اندازی واقعی برای پایان جنگ با روسیه خبر داد و بر نقش کلیدی آمریکا در تحقق این هدف تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره آخرین تحولات جنگ با روسیه گفت‌وگو کرده است.

زلنسکی با توصیف این تماس به‌عنوان «بسیار سازنده»، گفت دو طرف درباره وضعیت جبهه‌های نبرد، چشم‌انداز پایان جنگ و راه‌های پیشبرد روند صلح تبادل نظر کرده‌اند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پایان جنگ، تأکید کرد اراده و حمایت آمریکا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این هدف داشته باشد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین از توافق با ترامپ برای ادامه رایزنی‌ها در حاشیه نشست پیش‌روی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خبر داد؛ نشستی که قرار است هفته جاری در استانبول برگزار شود.

این تماس در حالی انجام شده که واشنگتن در هفته‌های اخیر تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین افزایش داده است؛ جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده و همچنان در چندین جبهه ادامه دارد.

انتظار می‌رود نشست آتی ناتو نیز به بررسی ادامه حمایت‌های نظامی و سیاسی از اوکراین، راهکارهای تثبیت آتش‌بس و چشم‌انداز آغاز مذاکرات صلح میان کی‌یف و مسکو اختصاص یابد.

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