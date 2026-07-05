پشتپرده رویارویی نتانیاهو با دستگاه اطلاعاتی بر سر برنامه هستهای ایران
پشت درهای بسته نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، مشاجرهای بر سر ارزیابی نتایج حمله به ایران جریان داشت؛ جایی که به نوشته یک رسانه صهیونیستی، فشارهای دفتر نتانیاهو برای تأیید ادعای نابودی کامل برنامه هستهای ایران با مخالفت کارشناسان اطلاعاتی روبهرو شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی نوشت نهادهای اطلاعاتی اسرائیل از امضای سندی که ادعای نابودی کامل برنامه هستهای ایران را تأیید میکرد، خودداری کردهاند.
بر اساس این گزارش، دفتر بنیامین نتانیاهو پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، تلاش کرده بود با اعمال فشار بر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی، ارزیابیای منتشر شود که مدعی نابودی کامل تاسیسات هستهای ایران باشد؛ روایتی که دونالد ترامپ نیز پس از این حملات مطرح کرده بود.
یدیعوت آحارونوت نوشت صبح ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ و تنها چند ساعت پس از پایان مرحله نخست جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، از پشت درهای بسته یکی از دفاتر ارشد اطلاعاتی اسرائیل صدای فریاد و مشاجره شنیده میشد؛ رخدادی که به گفته این روزنامه، ریشه در اختلاف بر سر ارزیابی میزان خسارت واردشده به برنامه هستهای ایران داشت.
حملات رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا که از ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ ادامه داشت، مراکز نظامی و هستهای ایران را هدف قرار داد و با ترور شماری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای همراه بود. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با شلیک صدها موشک و پهپاد به اهداف نظامی و اطلاعاتی در سرزمینهای اشغالی پاسخ داد.
در هفته دوم درگیری، آمریکا نیز بهطور مستقیم با حمله به تأسیسات هستهای نطنز، فردو و اصفهان وارد عملیات شد و سرانجام با میانجیگری قطر، آتشبس در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ برقرار شد.
به گزارش یدیعوت آحارونوت، ترامپ و نتانیاهو پس از پایان درگیریها از «پیروزی تاریخی» سخن گفتند. ترامپ مدعی شد تأسیسات غنیسازی اورانیوم ایران بهطور کامل نابود شده و نتانیاهو نیز ادعا کرد تهدید برنامه هستهای و موشکهای بالستیک ایران برای نسلهای آینده از میان رفته است.
با این حال، این روزنامه تأکید کرد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل با این ادعاها همخوانی نداشت. بر اساس این ارزیابیها، هرچند خسارتهای قابلتوجهی به تأسیسات هستهای ایران وارد شده بود، اما هیچ سندی مبنی بر نابودی کامل برنامه هستهای ایران وجود نداشت و در آن مقطع امکان چنین نتیجهگیریای فراهم نبود.
این گزارش همچنین به ارزیابی داخلی وزارت دفاع آمریکا اشاره کرد که دو روز پس از حملات در روزنامه «نیویورکتایمز» منتشر شد. بر اساس آن گزارش نیز، خسارتهای واردشده به تأسیسات هستهای ایران «قاطع و نهایی» نبوده است؛ موضوعی که به نوشته یدیعوت آحارونوت، موجب نارضایتی کاخ سفید شد.
این روزنامه افزود کاخ سفید در ادامه تلاش کرد برای تقویت روایت خود، تأییدیهای از سوی یک نهاد اسرائیلی دریافت کند. از همین رو، دفتر نتانیاهو بر فرماندهان ارتش و مسئولان اطلاعاتی فشار وارد کرد تا سندی در تایید نابودی کامل تاسیسات هستهای ایران صادر کنند، اما شماری از مقامهای ارشد اطلاعاتی از امضای آن خودداری کردند.
یکی از این مقامها به یدیعوت آحارونوت گفت حاضر نیست ارزیابیای را که بر مبنای دادههای حرفهای تنظیم نشده، تایید کند و هشدار داد: «حقیقت دیر یا زود آشکار خواهد شد و در آن زمان کسی از ما حمایت نخواهد کرد.»
بر اساس این گزارش، در جریان یکی از جلسات، یکی از مسئولان اطلاعاتی خطاب به مقام مافوق خود گفت: «من چنین سندی را امضا نمیکنم. اگر روزی حقیقت فاش شود ــ که حتما خواهد شد ــ این ما هستیم که باید پاسخگو باشیم. اگر نتانیاهو یا ترامپ درباره دستاوردهایی اغراق کردهاند، مسئولیت آن بر عهده ما نیست.»
یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت موشه آدری، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم صهیونیستی، با تهیه پیشنویس این سند موافقت کرد، اما دانشمند ارشد این سازمان و شماری دیگر از مسئولان، متن اولیه را «بهشدت تحریفشده» توصیف کرده و با آن مخالفت کردند.
در نهایت، پس از چند دور مذاکره، نسخهای اصلاحشده به زبان انگلیسی تهیه شد که در آن تنها اعلام شده بود حملات آمریکا زیرساختهای حیاتی تأسیسات فردو را تخریب کرده و این مرکز را از چرخه بهرهبرداری خارج کرده است. همچنین در این متن آمده بود که حملات آمریکا و اسرائیل برنامه هستهای ایران را «برای سالهای طولانی» به عقب رانده، اما ادعایی درباره نابودی کامل آن مطرح نشده است.
بر اساس این گزارش، کارشناسان رژیم صهیونیستی معتقد بودند باقی ماندن حدود ۴۴۰ کیلوگرم مواد شکافتپذیر در اختیار ایران ــ که به ادعای این روزنامه برای تولید حدود ۱۱ سلاح هستهای کفایت میکند ــ نشان میدهد ادعای نابودی کامل برنامه هستهای ایران با واقعیتهای میدانی مطابقت ندارد.