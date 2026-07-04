پوتین سالگرد استقلال آمریکا را به ترامپ تبریک گفت
رئیس جمهور روسیه دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در پیامی به «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود، دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده را تبریک گفت.
در این پیام آمده است: «صمیمانهترین تبریکات خود را به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا ابراز میکنم.»
پوتین تأکید کرد که روابط سازنده بین مسکو و واشنگتن به نفع مردم هر دو کشور و جامعه بینالمللی به طور کلی است.