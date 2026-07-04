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پوتین ‌سالگرد استقلال آمریکا را به ترامپ تبریک گفت

پوتین ‌سالگرد استقلال آمریکا را به ترامپ تبریک گفت
کد خبر : 1808424
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رئیس جمهور روسیه دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در پیامی به «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی خود، دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: «صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا ابراز می‌کنم.»

‌پوتین تأکید کرد که روابط سازنده بین مسکو و واشنگتن به نفع مردم هر دو کشور و جامعه بین‌المللی به طور کلی است.

 

انتهای پیام/
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