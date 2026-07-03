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نتانیاهو و ترامپ برای دیدار در واشنگتن توافق کردند

نتانیاهو و ترامپ برای دیدار در واشنگتن توافق کردند
کد خبر : 1808177
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دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو و ترامپ در یک گفت‌وگوی تلفنی درباره تحولات جاری رایزنی کرده و برای برگزاری دیداری در واشنگتن به توافق رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دقایقی پیش اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، دو طرف در پایان این گفت‌وگو برای برگزاری نشستی در واشنگتن به توافق رسیدند.

جزئیات بیشتری درباره زمان برگزاری این دیدار یا محورهای گفت‌وگوی نتانیاهو و ترامپ منتشر نشده است.

 

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