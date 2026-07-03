هشدار هرست درباره تغییر جبهه اسرائیل؛ «ترکیه، ایرانِ جدید تلآویو»
دیوید هرست در تحلیلی با اشاره به اظهارات مقامهای صهیونیست نوشت رژیم صهیونیستی بهتدریج ترکیه را جایگزین ایران در دکترین امنیتی خود کرده و در تلاش است زمینههای تقابل با آنکارا را فراهم کند.
به گزارش ایلنا، دیوید هرست، تحلیلگر و سردبیر وبسایت «میدل ایستآی» در یادداشتی نوشت: دولت آمریکا همزمان دو توافق متناقض را دنبال میکند؛ از یک سو، توافق با ایران که بر احترام به حاکمیت تهران و توقف عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، تأکید دارد و از سوی دیگر، توافقی با لبنان و اسرائیل که به گفته او، زمینه تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را فراهم میکند.
به اعتقاد این تحلیلگر، توافق دوم عملا به رژیم صهیونیستی اجازه میدهد حضور نظامی خود را در بخشهایی از جنوب لبنان حفظ کند و دولت لبنان را نیز از پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی اسرائیل در مجامع بینالمللی بازمیدارد.
هرست همچنین مدعی است ارتش لبنان، به دلیل محدودیتهای تسلیحاتی اعمالشده از سوی آمریکا و اسرائیل، توان لازم برای مقابله با تهدیدهای امنیتی را ندارد و این مسئله با هدف تضعیف توان بازدارندگی لبنان دنبال میشود.
اختلاف در کاخ سفید بر سر ایران و لبنان
به نوشته هرست، اختلاف دیدگاه در داخل دولت آمریکا درباره نحوه مواجهه با ایران و متحدانش، به یکی از عوامل اصلی شکلگیری سیاستهای متناقض واشنگتن تبدیل شده است.
وی مدعی است جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، پس از ناکامی حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در تحقق اهداف خود علیه ایران، از ادامه درگیری نظامی حمایت نمیکند؛ در مقابل، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا همچنان بر خلع سلاح حزبالله و حفظ برتری مطلق نظامی اسرائیل در منطقه تأکید دارد.
ترکیه، تهدید راهبردی جدید اسرائیل
هرست در بخش دیگری از یادداشت خود مینویسد شکست اهداف اسرائیل در جنگ با ایران، باعث شده تلآویو اکنون ترکیه را بهعنوان مهمترین رقیب راهبردی خود در منطقه معرفی کند.
به گفته وی، شماری از مقامهای اسرائیلی، از جمله نفتالی بنت و عمیحای شکلی، طی ماههای اخیر بارها نسبت به شکلگیری آنچه «محور سنی» متشکل از ترکیه، سوریه و قطر خواندهاند، هشدار داده و حتی ترکیه را «ایران جدید» توصیف کردهاند.
هرست همچنین متذکر شد اسرائیل با گسترش حضور نظامی خود در سوریه، لبنان و نوار غزه و ایجاد آنچه بنیامین نتانیاهو از آن با عنوان «کمربندهای امنیتی» یاد میکند، در تلاش است نفوذ ترکیه در سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد را محدود کند.
تلاش برای مهار قدرت منطقهای آنکارا
این تحلیلگر معتقد است اقدامات اخیر تلآویو، از جمله تقویت همکاری نظامی با قبرس و حضور فعالتر در شرق مدیترانه، همگی در راستای مهار قدرت دریایی و نفوذ رو به گسترش ترکیه طراحی شدهاند.
وی با اشاره به گزارشهای منتشرشده در رسانههای عبری نوشت که محافل امنیتی اسرائیل، ترکیه را در بلندمدت تهدیدی بزرگتر از ایران ارزیابی میکنند؛ زیرا آنکارا علاوه بر توسعه توان نظامی، نفوذ سیاسی و امنیتی خود را در شرق مدیترانه، قفقاز، آفریقا، بالکان و خاورمیانه نیز گسترش داده است.
آنکارا در پی تقویت بازدارندگی
هرست در پایان مینویسد هرچند ترکیه تاکنون تلاش کرده از تشدید تنش مستقیم با اسرائیل پرهیز کند، اما فضای سیاسی و امنیتی در آنکارا در حال تغییر است و مقامهای ترکیه بیش از گذشته احتمال رویارویی با رژیم صهیونیستی را جدی میدانند.
به گفته وی، ترکیه در همین راستا توسعه توان بازدارندگی خود را در دستور کار قرار داده و همزمان با ساخت جنگنده نسل پنجم «کان»، روند ساخت یک ناو هواپیمابر ۶۰ هزار تنی و دهها شناور جنگی را سرعت بخشیده است.
هرست در پایان نتیجه میگیرد که محور اصلی تقابل آینده در خاورمیانه، بیش از هر نقطه دیگری در لبنان و سوریه شکل خواهد گرفت و به اعتقاد او، رژیم صهیونیستی همچنان در پی تغییر موازنه ژئوپلیتیکی منطقه از طریق برتری نظامی است.