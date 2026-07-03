ادعای محافل صهیونیستی درباره جنگ با ترکیه؛ فیدان: از مقابله نظامی با اسرائیل هراسی نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ غزه، با تنش‌های مکرر همراه بوده، اکنون وارد مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی و رسانه‌ای شده است.

در تازه‌ترین موضع‌گیری، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اسرائیل را «عامل بی‌ثباتی در منطقه» و «مشکلی جهانی که نیازمند اقدام فوری جامعه بین‌المللی است» توصیف کرد و خواستار اعمال فشار بر این رژیم شد.

روزنامه عبری «معاریو» نیز در تحلیل این اظهارات نوشت فیدان تلاش کرده است ترکیه و رجب طیب اردوغان را به‌عنوان صریح‌ترین منتقدان سیاست‌های اسرائیل معرفی کند.

فیدان با بیان اینکه «اسرائیل تنها مشکل ترکیه یا اردوغان نیست، بلکه به مسئله‌ای برای همه بشریت تبدیل شده است»، افزود: «تا زمانی که اسرائیل یا هر طرف دیگری برخلاف منافع ملی و منطقه‌ای ما عمل کند، نه دلیلی برای ترس وجود دارد و نه برای عقب‌نشینی. اگر کار به رویارویی برسد، از آن هراسی نداریم.»

وزیر خارجه ترکیه همچنین دولت اسرائیل را به گسترش بی‌ثباتی، سرکوب و خونریزی در منطقه متهم کرد و مدعی شد افکار عمومی جهان، از دانشگاه‌ها تا رسانه‌ها، بیش از گذشته نسبت به عملکرد این رژیم موضع انتقادی گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به روابط آنکارا و واشنگتن، ابراز امیدواری کرد تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه لغو شود و محدودیت فروش جنگنده‌های اف- 35 نیز پایان یابد. به گفته فیدان، رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا برای حل این اختلافات اراده سیاسی دارند و این موضوع در دستور کار دو کشور قرار گرفته است.

همزمان، رأی‌الیوم به اظهارات جاناتان پولارد، جاسوس سابق آمریکا که به جرم جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده بود، اشاره کرد. وی مدعی شد اسرائیل پس از پایان درگیری‌ها با ایران، غزه و لبنان، ناچار به ورود به جنگ با ترکیه و مصر خواهد شد.

پولارد همچنین اذعان کرد اسرائیل در تصمیمات راهبردی خود وابستگی زیادی به آمریکا دارد و برخلاف آنچه مقام‌های این رژیم ادعا می‌کنند، از استقلال کامل برخوردار نیست.

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