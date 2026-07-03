به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن، وابسته به جنبش انصارالله، امروز- جمعه- با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند ساعت ۵:۲۰ بامداد( به وقت محلی)، یک دسته از جنگنده‌های عربستان با ورود به حریم هوایی استان‌های یمن تلاش کردند مانع فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه بین‌المللی صنعا شوند.

بر اساس این بیانیه، هواپیمای ایرانی بیش از ۲۰۰ شهروند یمنی، شامل افراد گرفتار، مجروحان و بیماران را به صنعا منتقل می‌کرد، اما پدافند هوایی یمن با شلیک چند فروند موشک به سمت جنگنده‌های سعودی، آنها را مجبور به ترک آسمان این کشور کرد و مانع از اجرای مأموریتشان شد.

انصارالله با هشدار به عربستان تأکید کرد هرگونه تکرار نقض حریم هوایی یمن یا هر اقدام نظامی علیه این کشور، با پاسخی گسترده روبه‌رو خواهد شد و فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی عربستان در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.

در این بیانیه، محاصره یمن «محاصره سعودی ـ آمریکایی» توصیف شده و آمده است که صنعاء ادامه این وضعیت را نخواهد پذیرفت و برای پایان دادن به آن، از همه گزینه‌ها و اقدامات مشروع استفاده خواهد کرد.

نیروهای مسلح یمن همچنین از مردم این کشور خواستند در چارچوب فراخوان «عبدالملک بدرالدین الحوثی» برای حفظ آمادگی و بسیج عمومی، در وضعیت آماده‌باش باقی بمانند و تأکید کردند تمامی یگان‌های نظامی برای اجرای هرگونه دستور فرماندهی در راستای شکستن محاصره و مقابله با متجاوزان آمادگی کامل دارند.

انصارالله در بخش دیگری از بیانیه خود، از اقدام جمهوری اسلامی ایران در برقراری پرواز به فرودگاه صنعا قدردانی کرد و اعلام داشت این پرواز حامل بیماران، مجروحان، شهروندان گرفتار و همچنین اعضای هیئت رسمی و مردمی شرکت‌کننده در مراسم تشییع «شهید سید علی خامنه‌ای» بوده است.

این جنبش در پایان تأکید کرد پروازهای میان تهران و صنعا با هدف شکستن محاصره و کاهش رنج مردم یمن ادامه خواهد یافت و این روند، فارغ از پیامدهای احتمالی، متوقف نخواهد شد.

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