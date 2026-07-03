ادعای تلگراف درباره طرح روسیه برای حمله به لهستان؛ آمریکا به ورشو هشدار داد
یک رسانه انگلیسی مدعی شد ایالات متحده در ماههای اخیر بارها به لهستان درباره احتمال اقدام نظامی محدود روسیه علیه این کشور هشدار داده است؛ اقدامی که به گفته منابع غربی، با هدف آزمودن انسجام ناتو، افزایش فشار بر حامیان اوکراین و وادار کردن غرب به کاهش حمایت نظامی از کییف طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه تلگراف به نقل از منابع نزدیک به کارول ناوروتسکی، رئیسجمهور لهستان نوشت: واشنگتن بهطور مستمر اطلاعاتی درباره طرحهای احتمالی روسیه برای حمله به جناح شرقی ناتو در اختیار ورشو قرار داده و لهستان را یکی از اهداف احتمالی این سناریوها دانسته است.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی بر این باورند که روسیه ممکن است طی ماههای آینده با انجام یک اقدام نظامی محدود، میزان آمادگی و تعهد ناتو به دفاع از اعضای خود را محک بزند. به ادعای این منابع، هدف نهایی چنین اقدامی، ایجاد شکاف در جبهه غرب و وادار کردن متحدان اوکراین به کاهش یا توقف کمکهای نظامی به کییف است.
تلگراف در ادامه، به نقل از منابع امنیتی، سناریوهای مختلفی را برای این اقدام احتمالی مطرح کرده است؛ از جمله حمله پهپادی به زیرساختهای حیاتی لهستان مانند نیروگاهها، انجام حملات هوایی محدود برای وادار کردن ورشو به فعالسازی سامانههای پدافندی و حتی نفوذ محدود نیروهای روسی یا بلاروسی از مرزهای شرقی این کشور.
در این گزارش همچنین از احتمال اجرای یک «حمله ترکیبی» سخن گفته شده است؛ سناریویی که در آن، روسیه میتواند یک عملیات مرزی را بهعنوان حادثهای ناخواسته، اختلال در سامانه موقعیتیاب جهانی (GPS) یا مأموریت نجات یک بالگرد معرفی کند تا از گسترش سریع درگیری جلوگیری شود.
به نوشته تلگراف، روسیه در چنین عملیاتی احتمالا از نسل جدید پهپادهای جت خود استفاده خواهد کرد؛ پهپادهایی که به گفته منابع غربی، از توانایی بالاتری نسبت به سامانههای رهگیر فعلی اوکراین برخوردارند.
این گزارش همچنین به نقل از منابع لهستانی مدعی است مسکو امیدوار است ورشو تحت فشار آمریکا، به جای پاسخ نظامی، وارد مذاکره با روسیه یا بلاروس شود؛ مذاکرهای که در صورت عقبنشینی نیروهای روسی، میتواند از نگاه کرملین یک پیروزی سیاسی و راهبردی تلقی شود و زمینه را برای طرح مطالباتی مانند توقف حمایت نظامی غرب از اوکراین فراهم کند.
تلگراف در ادامه، کالینینگراد و بلاروس را دو مبدأ احتمالی هرگونه عملیات زمینی روسیه معرفی کرده و مدعی شده است با توجه به درگیری گسترده ارتش روسیه در جنگ اوکراین، مسکو در شرایط فعلی توان آغاز یک جنگ فراگیر با ناتو را ندارد و در صورت اقدام، به عملیاتهای محدود و ترکیبی روی خواهد آورد.
در همین حال، لهستان در هفتههای اخیر رزمایشهایی را با هدف افزایش آمادگی دفاعی و ارسال پیام بازدارنده به روسیه برگزار کرده است. همزمان، فرمانده نیروی هوایی آلمان تأکید کرده است که برلین از تمام قلمرو کشورهای عضو ناتو دفاع خواهد کرد و هرگونه حمله به جناح شرقی این ائتلاف، با پاسخ متحدان روبهرو خواهد شد.