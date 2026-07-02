آماده دیدار با مقامات حزب الله هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه دولت خودخوانده سوریه، در جریان سفر خود به بیروت تایید کرد که هیچ تاریخی برای دیدار با حزب‌الله لبنان در طول سفرش تعیین نشده است، اما دمشق در صورت تامین منافعش، از چنین دیداری استقبال می‌کند.

الشیبانی در بیانیه‌ای پس از دیدار با «نبیه بری»، رئیس پارلمان، گفت: «حضور ما در لبنان پیامی از دوستی و همکاری با همه جناح‌ها و نهادهای لبنانی است. دیدار با نبیه بری عالی بود و به تقویت روابط سوریه و لبنان کمک می‌کند».

وی خاطرنشان کرد که دیدارهایی با احزاب سیاسی مختلف و دولت از پیش برنامه‌ریزی شده و دیداری با حزب‌الله وجود ندارد. اما سوریه آماده است در صورت تامین منافع هر دو کشور، در آینده در چنین دیداری شرکت کند.

وی افزود: «بحث‌ها بر چگونگی توسعه همکاری بین لبنان و سوریه متمرکز بوده است».

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