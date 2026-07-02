به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزرای خارجه فرانسه و ایالات متحده به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا، از «توافق چارچوب» میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی استقبال و بر آمادگی فرانسه برای حمایت از اجرای آن تایید کرد.

براساس این گزارش، بارو تاکید کرد که فرانسه تمایل دارد در اجرای این توافق مشارکت کند تا امکان احیای کامل حاکمیت لبنان، اعمال انحصار تسلیحات توسط دولت این کشور و خروج ارتش رژیم صهیونیستی از خاک لبنان، فراهم شود.

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