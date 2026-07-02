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کرملین:

نمی‌توانیم تعهد اروپا به رویارویی با روسیه را نادیده بگیریم

نمی‌توانیم تعهد اروپا به رویارویی با روسیه را نادیده بگیریم
کد خبر : 1807626
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سخنگوی کاخ کرملین گفت که مسکو نمی‌تواند تعهد اروپا به رویارویی روسیه را نادیده بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که روسیه نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که اروپا در مسیر نظامی شدن گام برداشته و خود را به رویارویی با مسکو متعهد می‌کند.

به باور وی، این موضوع واضح است که اروپا در حال تشدید تنش‌ها با روسیه است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه افزود: «همچنین واضح است که همزمان با توسعه هویت دفاعی اتحادیه اروپا، این اتحادیه در مسیر نظامی شدن گام برداشته و خود را به رویارویی با روسیه متعهد می‌کند. البته، ما نمی‌توانیم این را نادیده بگیریم».

 

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