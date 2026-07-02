به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که روسیه نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که اروپا در مسیر نظامی شدن گام برداشته و خود را به رویارویی با مسکو متعهد می‌کند.

به باور وی، این موضوع واضح است که اروپا در حال تشدید تنش‌ها با روسیه است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه افزود: «همچنین واضح است که همزمان با توسعه هویت دفاعی اتحادیه اروپا، این اتحادیه در مسیر نظامی شدن گام برداشته و خود را به رویارویی با روسیه متعهد می‌کند. البته، ما نمی‌توانیم این را نادیده بگیریم».

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