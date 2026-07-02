پاسخ سخت روسیه به حملات اوکراین؛ باران موشک و پهپاد بر سر کییف
پس از حملات ارتش اوکراین به یک پالایشگاه نفت و کارخانه تولید تجهیزات نظامی در عمق خاک روسیه، مسکو با حملهای گسترده پایتخت اوکراین را هدف قرار داد؛ حملهای که تاکنون ۸ کشته و دهها زخمی برجای گذاشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره& روسیه شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه موجی از حملات موشکی و پهپادی را علیه کییف آغاز کرد. همزمان نیروی هوایی اوکراین نسبت به نزدیک شدن چندین موشک به پایتخت هشدار داده بود و دقایقی بعد صدای انفجارهای شدید در مناطق مرکزی و شرقی شهر به گوش رسید.
شهردار کییف اعلام کرد این شهر بهطور همزمان هدف موشکهای بالستیک و پهپادهای روسیه قرار گرفته و انفجارها در نقاط مختلف پایتخت شنیده شده است.
به گفته وی، در پی این حملات بخشی از یک ساختمان ۹ طبقه بر اثر اصابت مستقیم موشک فروریخت و آتشسوزی گستردهای نیز در پشتبام یک هتل واقع در خیابان اصلی شوچنکو رخ داد. تصاویر منتشرشده از محل حادثه، شعلههای گسترده آتش را در طبقات فوقانی این ساختمان نشان میدهد.
مقامهای اوکراینی در تازهترین آمار اعلام کردند شمار قربانیان این حملات به ۸ کشته و ۳۴ زخمی افزایش یافته است.
شهردار کییف از شهروندان خواست برای حفظ جان خود در پناهگاهها باقی بمانند. همزمان تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، هجوم شهروندان به ایستگاههای متروی کییف را برای در امان ماندن از حملات هوایی نشان میدهد.
این حملات در حالی انجام شد که تنها ساعاتی پیش از آن، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین با استناد به گزارشهای اطلاعاتی، نسبت به احتمال وقوع حملات گسترده شبانه روسیه هشدار داده بود. وی همچنین اعلام کرد سفر خود به دوبلین را که به مناسبت آغاز ریاست دورهای ایرلند بر شورای اتحادیه اروپا انجام شده بود، کوتاه خواهد کرد.
از سوی دیگر، زلنسکی اعلام کرد ارتش اوکراین برای دومین بار پالایشگاه نفت شهر اوفا در عمق خاک روسیه و در فاصله بیش از یکهزار و ۳۰۰ کیلومتری از خط مقدم را هدف قرار داده است.
رئیسجمهور اوکراین همچنین از حمله به یک مرکز صنعتی ـ نظامی در منطقه پنزا خبر داد و مدعی شد این مرکز قطعات مورد نیاز موشکهایی را تولید میکند که روسیه در حملات خود علیه اوکراین از آنها استفاده میکند. وی این عملیات را «پاسخی کاملاً عادلانه» به حملات روسیه توصیف کرد.
در مقابل، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اوکراین را به تشدید درگیریها متهم کرد و مدعی شد دولت کییف ارادهای برای حلوفصل سیاسی بحران ندارد و با حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای روسیه، بر شدت جنگ میافزاید.
در هفتههای اخیر، همزمان با ناکامی تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ، حملات متقابل روسیه و اوکراین به شکل محسوسی افزایش یافته و درگیریها همچنان ادامه دارد.