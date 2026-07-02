قطر از موعد احتمالی دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ماجد بن محمد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد میانجی‌های قطری و پاکستانی روز چهارشنبه در دوحه، در نشست‌هایی جداگانه با هیئت‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا گفت‌وگو کردند.

وی با اشاره به نتایج این رایزنی‌ها گفت در جریان مذاکرات، درباره موضوعات مرتبط با یادداشت تفاهم امضاشده در اسلام‌آباد و بر اساس دستاوردهای نشست دریاچه لوسرن سوئیس، پیشرفت‌های مثبتی حاصل شده است.

الانصاری افزود طرف‌های حاضر در مذاکرات بر ادامه گفت‌وگوها در مرحله آینده توافق کرده‌اند و مقرر شده زمان برگزاری دور بعدی مذاکرات، در نخستین فرصت و پس از پایان مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، تعیین شود.

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر در حالی مطرح می‌شود که دوحه طی ماه‌های اخیر، در کنار اسلام‌آباد، نقش فعالی در میانجی‌گری میان تهران و واشنگتن ایفا کرده و از تداوم مسیر مذاکرات غیرمستقیم میان دو طرف حمایت می‌کند.

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