رومانی از منفجر کردن قطعات پهپاد روسی در نزدیکی مرز اوکراین خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع رومانی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که قطعات پهپادی را که در روستای راچلو در جنوب شرقی این کشور، نزدیک مرز اوکراین، پیدا شده بود، منفجر کرده است.

این قطعات بخشی از بقایای مربوط به حمله روسیه به زیرساخت‌های بندری اوکراین در ماه آپریل بودند.

رومانی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، که ۶۵۰ کیلومتر مرز زمینی با اوکراین دارد، اعلام کرد که پهپادهای روسی از زمان شروع حمله مسکو به بنادر اوکراین در آن سوی رودخانه دانوب پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، ۲۹ بار حریم هوایی آن را نقض کرده‌اند.

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