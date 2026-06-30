خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رومانی از منفجر کردن قطعات پهپاد روسی در نزدیکی مرز اوکراین خبر داد

رومانی از منفجر کردن قطعات پهپاد روسی در نزدیکی مرز اوکراین خبر داد
کد خبر : 1806718
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع رومانی از منفجر کردن قطعات پهپاد روسی در نزدیکی مرز اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع رومانی امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که قطعات پهپادی را که در روستای راچلو در جنوب شرقی این کشور، نزدیک مرز اوکراین، پیدا شده بود، منفجر کرده است.

این قطعات بخشی از بقایای مربوط به حمله روسیه به زیرساخت‌های بندری اوکراین در ماه آپریل بودند.

رومانی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، که ۶۵۰ کیلومتر مرز زمینی با اوکراین دارد، اعلام کرد که پهپادهای روسی از زمان شروع حمله مسکو به بنادر اوکراین در آن سوی رودخانه دانوب پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، ۲۹ بار حریم هوایی آن را نقض کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی