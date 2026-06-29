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سخنگوی دولت عراق: ۲۱ متهم به فساد بازداشت شدند

سخنگوی دولت عراق: ۲۱ متهم به فساد بازداشت شدند
کد خبر : 1806158
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سخنگوی دولت عراق از بازداشت ۲۱ متهم به فساد خبر داد و اعلام کرد که ۳۱ سپتامبر زمان نهایی تحویل سلاح و زمان خروج ائتلاف بین‌المللی از عراق است.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، سخنگوی دولت عراق از بازداشت ۲۱ متهم به فساد خبر داد.

«حیدر العبودی»، سخنگوی دولت عراق بیان کرد که‌نخست وزیر عراق به وزارت دارایی دستور داد تا حسابی برای سپرده‌گذاری اموال استردادشده از متهمان به کسب ثروت نامشروع ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، العبودی افزود که دولت عراق در راستای حفظ اموال عمومی و توانمندساختن دولت برای انجام وظایف خود، به پایبندی به قانون اساسی ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد که دولت چشم‌انداز جامعی برای مدیریت چالش‌ها و اصلاح نهادها و مبارزه با فساد در اختیار دارد.

سخنگوی دولت عراق در ادامه از بازداشت ۲۱ متهم به فساد خبر داد و افزود که تعقیب دیگران در جریان است.

العبودی خاطر نشان کرد که ۳۱ سپتامبر زمان نهایی تحویل سلاح است و همان موقع، زمان خروج ائتلاف بین‌المللی است.

 

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