به گزارش ایلنا، ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که «نزار آمیدی»، رئیس جمهور این کشور پیامی از سوی «آصف علی زرداری»، رئیس جمهور پاکستان دریافت کرد.

این پیام در جریان دیدار هیئتی بلندپایه از پاکستان به ریاست «سلیم ماندیوالا»، فرستاده رئیس جمهور پاکستان با نزار آمیدی در امروز -دوشنبه- منتقل شد.

رئیس جمهور پاکستان در این پیام ضمن تبریک به نزار آمیدی، بر استحکام روابط دوجانبه و اهتمام به تقویت همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

فرستاده رئیس جمهور پاکستان همچنین دعوت رسمی زرداری از نزار آمیدی برای سفر به اسلام‌آباد را ابلاغ کرد.

رئیس جمهور عراق نیز ضمن تشکر و تقدیر از رئیس جمهور پاکستان بابت پیام تبریک و احساسات صادقانه، بر اهمیت تداوم همکاری مشترک برای تقویت همکاری دوجانبه و گسترش همکاری تاکید کرد.

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