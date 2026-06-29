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نماینده سابق کنگره آمریکا:

ایران ثابت کرد که می‌تواند تنگه هرمز را کنترل کند

ایران ثابت کرد که می‌تواند تنگه هرمز را کنترل کند
کد خبر : 1806134
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عضو سابق مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایران ثابت کرده که می‌تواند تنگه هرمز را کنترل کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارجری تیلور گرین»، عضو سابق مجلس نمایندگان آمریکا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تاس گفت که ایران نشان داده است که می‌تواند هر زمان که بخواهد تنگه هرمز را باز یا بسته کند.

وی گفت که ایالات متحده در جنگی که به طور مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز کرد شکست خورده و  نتایج آن به طور جدی بر جایگاه ایالات متحده در عرصه جهانی تاثیر گذاشته است.

تیلور گرین اظهار داشت: «ترامپ در جنگ ایران پیروز نشده و ایران یک چیز را ثابت کرد و آن این است که آنها تنگه هرمز را کنترل می‌کنند. آنها می‌توانند آن را باز کنند و هر زمان که بخواهند آن را ببندند».

 

 

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