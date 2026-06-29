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کالاس:

اقدامات اسرائیل راه‌حل دو کشوری را تضعیف می‌کند

اقدامات اسرائیل راه‌حل دو کشوری را تضعیف می‌کند
کد خبر : 1806086
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مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی راه‌حل دو کشوری را تضعیف می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی، راه حل دو کشوری را تضعیف می‌کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز -دوشنبه- گفت که اقدامات رژیم صهیونیستی و فعالیت‌های شهرک‌سازی، دستیابی به راه حل دو کشوری را به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کند.

کالاس پیش از سفر خود به ترکیه در روزهای 29 و 30 ژوئن، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی، همچنین  بر اهمیت استراتژیک ترکیه در امنیت منطقه‌ای، مهاجرت و همکاری دفاعی تاکید کرد.

مقام اروپایی توضیح داد که به دلیل نقش محوری ترکیه در طیف وسیعی از مسائل ژئوپلیتیکی، به همراه کمیسرهای اروپایی مسئول گسترش و مهاجرت سفر خواهد کرد.

وی با اشاره به همکاری در زمینه مهاجرت، ثبات و امنیت منطقه‌ای اظهار داشت: «ترکیه شریکی با اهمیت استراتژیک است».

 

 

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