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هشدار سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره همکاری اوکراین با کارتل‌های مواد مخدر

هشدار سرویس اطلاعات خارجی روسیه درباره همکاری اوکراین با کارتل‌های مواد مخدر
کد خبر : 1806072
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سرویس اطلاعات خارجی سوریه اعلام کرد که اوکراین در حال همکاری با کارتل‌های موادمخدر در آمریکای لاتین است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،  سرویس اطلاعات خارجی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کی‌یف در حال افزایش همکاری‌های خود با کارتل‌های اصلی مواد مخدر مکزیک است.

این سرویس در بیانیه خود اعلام کرد: «گروه‌های تبهکار آمریکای لاتین، اوکراین را به عنوان یک مسیر امن برای دسترسی به بازار اروپا می‌بینند.نیروهای امنیتی اوکراین آگاهانه به افزایش ترانزیت مواد مخدر از آمریکای لاتین به کمک می‌کنند».

در این بیانیه افزوده شد: «بنادر منطقه اودسا در حال تبدیل شدن به پایگاه اصلی حمل و نقل مواد مخدر به اروپا از طریق لهستان، مولداوی و رومانی هستند».

 

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