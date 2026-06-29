۱۲ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۴ شهید و ۸ مجروح به بیمارستانهای این باریکه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس الاخباریه، وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۴ شهید و ۸ زخمی به بیمارستانهای غزه منتقل شدند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه از زمان اعلام آتشبس در ماه اکتبر تاکنون ۱ هزار ۴۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۳۸۰ نفر مجروح شدند.
بر اساس آمارها، از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۵۸ نفر در این منطقه به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۴۸۸ نفر نیز مجروح شدند.