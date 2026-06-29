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۱۲ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه

۱۲ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
کد خبر : 1806054
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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۴ شهید و ۸ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس الاخباریه، وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۴ شهید و ۸ زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه از زمان اعلام آتش‌بس در ماه اکتبر تاکنون ۱ هزار ۴۵ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۳۸۰ نفر مجروح شدند.

بر اساس آمارها، از زمان آغاز جنایات رژیم صهیونیستی به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۵۸ نفر در این منطقه به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۴۸۸ نفر نیز مجروح شدند.

 

 

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