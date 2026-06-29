جان باختن دستکم ۴ تن طی وقوع سیل در ایالت کنتاکی آمریکا
حداقل چهار نفر در ایالت کنتاکی آمریکا در اثر سیل ناشی از بارانهای شدید جان خود را از دست دادهاند.
انبیسی نیوز گزارش داد که حداقل چهار نفر در ایالت کنتاکی آمریکا در اثر سیل ناشی از بارانهای شدید جان خود را از دست دادهاند.
مقامات این ایالت پس از افزایش بیش از ۲۰ سانتیمتر سطح آب در چندین منطقه در نتیجه طغیان رودخانهها و بارندگی شدید، وضعیت اضطراری اعلام کردند.
فرماندار این ایالت گزارش داد که طوفانها تا ۲۰ اینچ باران را در برخی از مناطق به همراه داشته و پس از بارش شدید باران و جاری شدن سیل در کنتاکی، بیش از ۶۰ عملیات نجات و تخلیه را آغاز کردهاند.
تیمهای امدادی روز یکشنبه به جستجوی بازماندگان ادامه دادند و در عین حال خسارات را ارزیابی کرده و به دنبال کمکهای فدرال بودند.