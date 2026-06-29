ماکرون و بن سلمان گفتوگو کردند
رئیسجمهور فرانسه و ولیعهد عربستان سعودی درباره تشدید تنش بین آمریکا و ایران گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور فرانسه و ولیعهد عربستان سعودی درباره تشدید تنش بین آمریکا و ایران گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه و «محمد بن سلمان»،ولیعهد عربستان در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات بین آمریکا و ایران گفتوگو کردند.
این خبرگزاری اعلام کرد که دو رهبر درباره «تلاشهای انجام شده برای دستیابی به راهحلهای جامع که امنیت و ثبات منطقه را محقق میکند» گفتوگو کردند.
طرفین همچنین بر اهمیت تضمین آزادی دریانوردی و حمایت از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها تأکید کردند.