رئیس پارلمان ترکیه:
پایان تجاوزات اسرائیل کلید صلح جهانی است
رئیس پارلمان ترکیه گفت که پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی کلید تضمین صلح جهانی است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «نعمان کورتولموش»، رئیس پارلمان ترکیه، امروز -دوشنبه- گفت که پایان دادن به اقدامات دولت رژیم صهیونیستی نه تنها به فلسطینیها اجازه میدهد در صلح زندگی کنند، بلکه به تضمین صلح جهانی نیز کمک خواهد کرد.
کورتولموش در مراسم افتتاحیه اجلاس پارلمانی ناتو در استانبول گفت: «بدون صلح در خاورمیانه، هیچ صلح پایداری در جهان و بدون صلح برای فلسطینیها، هیچ صلحی در خاورمیانه وجود نخواهد داشت».
وی اظهار داشت: «پایان این اقدامات تجاوزکارانه دولت اسرائیل نه تنها به فلسطینیها اجازه میدهد به صلح و آرامش دست یابند، بلکه به معنای تضمین صلح جهانی نیز خواهد بود».
کورتولموش بار دیگر بر حمایت ترکیه از ایجاد یک کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی تاکید کرد و افزود: «هیچ راه دیگری جز راه حل دو کشور وجود ندارد».
وی همچنین از اعضای ناتو و جامعه بینالمللی خواست تا از ابتکارات صلح جاری در منطقه حمایت کنند.