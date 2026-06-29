خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کالاس به ترکیه سفر می‌کند

کالاس به ترکیه سفر می‌کند
کد خبر : 1805939
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه دو کمیسر این اتحادیه به ترکیه سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه، «مارتا کوچیس»، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا و «مگنوس برونر»، کمیسر مهاجرت، امور داخلی و شهروندی اروپا، قرار است از امروز -دوشنبه- سفری دو روزه به ترکیه داشته باشند.

سرویس اقدام خارجی اروپا  روز یکشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که کالاس، کوچیس و برونر در تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰ ژوئن از ترکیه بازدید خواهند کرد.

در این بیانیه توضیح داده شده است که این سه مقام اروپایی در طول این سفر با «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، دیدار خواهند کرد.

در این بیانیه افزوده شد که این سفر پیش از اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که قرار است در ۷ و ۸ ژوئیه در آنکارا برگزار شود، صورت می‌گیرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی