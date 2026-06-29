به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه، «مارتا کوچیس»، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا و «مگنوس برونر»، کمیسر مهاجرت، امور داخلی و شهروندی اروپا، قرار است از امروز -دوشنبه- سفری دو روزه به ترکیه داشته باشند.

سرویس اقدام خارجی اروپا روز یکشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که کالاس، کوچیس و برونر در تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰ ژوئن از ترکیه بازدید خواهند کرد.

در این بیانیه توضیح داده شده است که این سه مقام اروپایی در طول این سفر با «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، دیدار خواهند کرد.

در این بیانیه افزوده شد که این سفر پیش از اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که قرار است در ۷ و ۸ ژوئیه در آنکارا برگزار شود، صورت می‌گیرد.

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