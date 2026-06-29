افزایش قیمت نفت در پی حملات آمریکا و ایران و تهدید بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قیمت نفت پس از آخرین تشدید خصومت‌ها بین ایالات متحده و ایران افزایش یافته است.

نفت خام برنت، معیار اصلی بین‌المللی، روز دوشنبه حدود ۰.۹ درصد افزایش یافت، پس از آنکه حملات تلافی‌جویانه ایالات متحده و ایران در آخر هفته، تردیدها در مورد بازگشت به حالت عادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تجدید کرد.

قیمت آتی نفت برنت برای تحویل در ماه اوت، ساعت ۰۳:۳۰ به وقت گرینویچ، ۷۳.۲۱ دلار در هر بشکه بود که ۱۲۷ سنت بیشتر از روز قبل از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه است.

«فابین ییپ»، تحلیلگر بازار در سیدنی‌ استرالیا، به الجزیره گفت: «افزایش جزئی قیمت نفت برنت در صبح امروز نشان‌دهنده بازاری است که شاید خیلی سریع به دلیل خوش‌بینی به آتش‌بس عمل کرده است.»

ییپ گفت: «نفت تقریباً تمام حق بیمه جنگی خود را جبران کرده است، با وجود تفاهم‌نامه‌ای بدون جزئیات اجرایی و حملات مداوم. حمله روز پنجشنبه به یک کشتی تجاری، یک بررسی واقعیت بود و تبادلات تلافی‌جویانه این آخر هفته، این موضوع را پیچیده‌تر کرده است.»

بازارهای سهام آسیا صبح دوشنبه با افت در توکیو و سئول و افزایش در هنگ کنگ و تایپه همراه بودند.

شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۰.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کاسپی کره جنوبی ۱.۹ درصد کاهش یافت.

سهام ژاپن و کره که به رونق هوش مصنوعی وابسته هستند، در بحبوحه بحث‌های داغ در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری‌های عظیم شرکت‌های فناوری در این فناوری نوظهور سودآور خواهد بود یا خیر، شاهد بزرگترین ضررها بودند.

سهام گروه سافت‌بانک، غول فناوری ژاپنی، حدود ۵ درصد سقوط کرد، در حالی که شرکت ادونتست، سازنده کلیدی تجهیزات آزمایش نیمه‌هادی، ۳.۷ درصد سقوط کرد.

سهام غول‌های تراشه حافظه کره جنوبی، سامسونگ الکترونیکس و اس‌کی هاینیکس، به ترتیب حدود ۵ درصد و ۴ درصد کاهش یافتند.

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