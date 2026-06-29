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روسیه از تصرف ۴ شهر دیگر در اوکراین خبر داد

روسیه از تصرف ۴ شهر دیگر در اوکراین خبر داد
کد خبر : 1805912
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وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی هفته گذشته چهار شهر را در منطقه عملیات ویژه نظامی تصرف کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی هفته گذشته چهار شهر را در منطقه عملیات ویژه نظامی تصرف کرده‌اند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای فاش کرد که چهار شهر بین ۲۲ تا ۲۸ مه به کنترل نیروهای مسلح روسیه درآمده است.

بنا به این بیانیه، این چهار شهر به شرح زیر هستند: دو شهر در منطقه دنیپروپتروفسک و یک شهر در مناطق زاپوریژژیا و سومی.

 

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