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شی جین پینگ با لوکاشنکو دیدار کرد

شی جین پینگ با لوکاشنکو دیدار کرد
کد خبر : 1805902
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روسای جمهوری چین و بلاروس دیدار کردند.

 به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کانال تلگرام ریاست جمهوری بلاروس، پول پرووگو اعلام کرد که «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، با «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، در پکن دیدار کرده است.

پول پرووگو به نقل از شی جین پینگ نوشت که روابط میان دو کشور در اوج تاریخی خود قرار دارد.

لوکاشنکو نیز به نوبه خود روابط میان دو کشور را ستود.

سفر رئیس جمهور بلاروس به چین پس از آن انجام می‌شود که او هفته گذشته با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، گفت‌وگو کرد. این دیدار پس از افزایش تنش‌ها میان بلاروس و اوکراین صورت می‌گیرد.

 

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