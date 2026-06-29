آکسیوس: هدف مذاکرات واشنگتن، تضعیف حزبالله و کاهش نفوذ ایران در لبنان بود
رسانه آمریکایی آکسیوس مدعی شد توافق چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی بخشی از تلاشهای واشنگتن برای افزایش فشار بر حزبالله و کاهش نفوذ ایران در لبنان است؛ هرچند تفاهمات اخیر تهران و واشنگتن، محاسبات تلآویو را پیچیده کرده است.
به گزارش ایلنا، وبسایت آکسیوس به نقل از منابع آگاه آمریکایی، صهیونیستی و لبنانی نوشت: چهار روز مذاکرات فشرده میان هیئتهای لبنان و اسرائیل که هفته گذشته در واشنگتن برگزار شد، با هدف مشترک تضعیف نفوذ حزبالله و جمهوری اسلامی ایران در لبنان انجام شده است.
به ادعای این منابع، توافقی که با میانجیگری دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا شکل گرفته، مهمترین توافق سیاسی میان لبنان و اسرائیل طی چهار دهه گذشته به شمار میرود. با این حال، طرفهای مذاکره نسبت به امکان اجرای کامل آن تردید دارند و نگرانند که این توافق با واکنش حزبالله، بار دیگر لبنان را به سمت تنش و درگیری سوق دهد.
آکسیوس مدعی شد ایران در جریان مذاکرات خود با آمریکا، پرونده لبنان را نیز وارد دستور کار کرده و نتیجه آن، امضای یادداشت تفاهمی درباره تثبیت آتشبس و تشکیل سازوکاری مشترک برای جلوگیری از تشدید درگیریها بوده است.
به ادعای این رسانه، همین تفاهمات موجب نگرانی برخی مقامهای رژیم صهیونیستی شده است؛ زیرا آنان معتقدند چنین ترتیباتی میتواند به تقویت جایگاه حزبالله و افزایش نقش ایران در معادلات لبنان منجر شود.
در همین راستا، یحیئیل لایتر، سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن، تفاهمات اخیر میان تهران و واشنگتن درباره لبنان را «فاجعهبار» توصیف کرده و نسبت به رویکرد آمریکا در قبال نفوذ ایران در لبنان ابراز تردید کرده است. هیئت لبنانی نیز خواستار دریافت توضیحات بیشتری از طرف آمریکایی شده است.
به نوشته آکسیوس، واشنگتن در پاسخ به دو طرف تأکید کرده که هدفش دستیابی به توافقی میان لبنان و اسرائیل بدون دخالت بازیگران خارجی است؛ با این حال، مذاکرات از همان روز نخست با اختلافات و تنشهایی، بهویژه درباره مسائل امنیتی، همراه بوده و به گفته برخی شرکتکنندگان، روند گفتوگوها با دشواری مواجه شده است.