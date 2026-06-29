دور جدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان؛ حزبالله: حق پاسخ را برای خود محفوظ میدانیم
همزمان با ادامه حملات اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، حزبالله با محکوم کردن آنچه «نقض آشکار آتشبس» خواند، تأکید کرد که ضمن رصد تحرکات این رژیم، حق دفاع از لبنان و پاسخ به تجاوزات را برای خود محفوظ میداند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزبالله لبنان، امروز- دوشنبه- در بیانیهای اعلام کرد در پی ادامه حملات و تجاوزات اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، حق دفاع از کشور و مردم لبنان را برای خود محفوظ میداند.
در این بیانیه آمده است که ارتش اسرائیل ساختمانهای مسکونی در شهرکهای «طیبه» و «حداثا» را منفجر کرده و در نزدیکی غیرنظامیان در مناطق «برج قلاویه» و «برعشیت» نیز بمبهای صوتی به کار برده است. حزبالله این اقدامات را «نقض آشکار آتشبس» توصیف کرد و تاکید کرد که تاکنون به تعهدات خود در قبال این توافق پایبند بوده است.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتسُ وزیر جنگ این رژیم در بیانیهای مشترک مدعی شدند ارتش اسرائیل یک تونل ۲۰۰ متری متعلق به حزبالله را در جنوب لبنان منهدم کرده است.
در همین حال، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد نیروهای اسرائیل تونل «وادی حسن» در منطقه «مجدل زون» واقع در شهرستان صور را منفجر کردند؛ انفجاری که صدای آن در روستاهای اطراف نیز شنیده شد.
بر اساس این گزارش، جنگندههای رژیم صهیونیستی همچنین یک منزل مسکونی در شهر النبطیه و مناطقی در اطراف شهرک میفدون را هدف حملات هوایی قرار دادند.
حملات اخیر در حالی ادامه دارد که شامگاه جمعه گذشته، لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا توافقی را امضا کردند که بر اساس آن، عقبنشینی مرحلهای نیروهای اشغالگر از خاک لبنان و واگذاری مسئولیت امنیت مناطق به ارتش لبنان پیشبینی شده است.
با این حال، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، این توافق را «تسلیم در برابر اسرائیل» توصیف کرده و تأکید کرده است که مقاومت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، از دوم مارس ۲۰۲۶ تاکنون حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به شهادت ۴ هزار و ۲۴۷ نفر، زخمی شدن ۱۲ هزار و ۱۹۵ نفر و آوارگی بیش از یک میلیون نفر منجر شده است.