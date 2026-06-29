النشره: حزبالله چگونه توافق واشنگتن را به چالش میکشد؟
یک تحلیلگر لبنانی با بررسی پیامدهای «توافق چارچوب» میان لبنان و رژیم صهیونیستی، مدعی شد حزبالله این توافق را تهدیدی مستقیم علیه ساختار نظامی و جایگاه خود میداند و برای جلوگیری از اجرای آن، مجموعهای از اقدامات سیاسی، رسانهای و میدانی را در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش ایلنا، ناجی البستانی، تحلیلگر لبنانی در یادداشتی برای پایگاه «النشره» مدعی شد «توافق چارچوب» که اخیرا در واشنگتن امضا شده، از نگاه حزبالله صرفا یک توافق سیاسی نیست، بلکه بخشی از طرح آمریکا برای پایان دادن به توان نظامی این جنبش و اعمال فشار بر دولت لبنان بهمنظور اجرای این هدف است.
به ادعای نویسنده، حزبالله برای مقابله با این روند، مجموعهای از اقدامات را دنبال خواهد کرد که از جمله آن میتوان به تشدید حملات رسانهای علیه دولت لبنان، گسترش مخالفتهای سیاسی با توافق، برگزاری تجمعات و اعتراضات خیابانی، افزایش هشدارها درباره هرگونه اقدام علیه سلاح حزبالله و تلاش برای تغییر موازنه سیاسی داخلی از طریق ائتلافهای جدید اشاره کرد.
این تحلیل همچنین مدعی است که حزبالله در کنار اقدامات سیاسی، تلاش خواهد کرد با حفظ تنش در جنوب لبنان، مانع اجرای مفاد امنیتی توافق شود و در صورت اتخاذ تصمیم از سوی تهران، زمینه تشدید دوباره درگیریها را فراهم کند.
نویسنده در ادامه مدعی شد ازسرگیری یک رویارویی گسترده نظامی با رژیم صهیونیستی، در شرایط کنونی بیش از آنکه به سود حزبالله باشد، میتواند هزینههای سنگینی برای این جنبش و حامیان آن به همراه داشته باشد؛ بهویژه آنکه مسیرهای سنتی انتقال سلاح از ایران به حزبالله از طریق سوریه، به گفته وی، دیگر کارایی گذشته را ندارد.
در بخش دیگری از این یادداشت نیز ادعا شده است که هرگونه ورود مستقیم ایران به جنگ با شلیک موشکهای بالستیک به سرزمینهای اشغالی، میتواند با واکنش شدید رژیم صهیونیستی و افزایش دامنه درگیریها علیه ایران همراه شود.
این تحلیلگر همچنین مدعی شد هرچند ایران در گذشته با مطرح کردن گزینه بستن تنگه هرمز توانست فشارهایی بر آمریکا و متحدانش وارد کند، اما واشنگتن پس از امضای تفاهم اخیر با تهران، این بار با هرگونه تلاش برای مسدود شدن این گذرگاه راهبردی برخورد سختتری خواهد کرد.
البستانی در پایان مدعی شد آینده تحولات لبنان و سرنوشت حزبالله، بیش از هر چیز به روند مذاکرات تهران و واشنگتن و توافق احتمالی دو طرف گره خورده است و در صورت شکست این مسیر، منطقه ممکن است بار دیگر وارد یک رویارویی نظامی گسترده شود.