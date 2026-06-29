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در هراس از تبعات توافق با لبنان؛ اسرائیل خود را برای حمله احتمالی ایران آماده می‌کند

در هراس از تبعات توافق با لبنان؛ اسرائیل خود را برای حمله احتمالی ایران آماده می‌کند
کد خبر : 1805857
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یک رسانه عبری نوشت اسرائیل پس از امضای توافق با لبنان، سطح آماده‌باش نظامی خود را در پی احتمال حمله ایران یا گروه‌های هم‌پیمان آن افزایش داده است؛ ادعایی که همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره آینده حزب‌الله و تحولات امنیتی منطقه مطرح می‌شود.

به گزارش ایلنا، وب‌سایت عبری «واللا» به نقل از منابع نظامی رژیم صهیونیستی نوشت: در پی امضای توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی، نهادهای امنیتی اسرائیل سطح آماده‌باش خود را به دلیل احتمال واکنش ایران و حزب‌الله افزایش داده‌اند.

این منابع مدعی شدند تهران با مفاد این توافق مخالف است؛ زیرا اجرای آن می‌تواند به خلع سلاح حزب‌الله، خروج نیروهای این جنبش از جنوب لبنان و حرکت به سمت عادی‌سازی روابط میان لبنان و اسرائیل منجر شود.

واللا همچنین مدعی شد مقام‌های حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران به‌شدت از این توافق انتقاد کرده‌اند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در پی افزایش تنش‌ها در منطقه و ابهام درباره آینده سیاسی و نظامی حزب‌الله، اداره اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی سطح آماده‌باش خود را افزایش داده و سامانه‌های هشدار را برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی در وضعیت آماده قرار داده است.

این رسانه در پایان مدعی شد تل‌آویو تهدیدهای مطرح‌شده از سوی ایران و حزب‌الله را جدی تلقی می‌کند و نیروهای نظامی این رژیم برای مواجهه با همه سناریوهای احتمالی، از جمله حمله مستقیم به سرزمین‌های اشغالی، در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

 

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