به گزارش ایلنا، وب‌سایت عبری «واللا» به نقل از منابع نظامی رژیم صهیونیستی نوشت: در پی امضای توافق میان لبنان و رژیم صهیونیستی، نهادهای امنیتی اسرائیل سطح آماده‌باش خود را به دلیل احتمال واکنش ایران و حزب‌الله افزایش داده‌اند.

این منابع مدعی شدند تهران با مفاد این توافق مخالف است؛ زیرا اجرای آن می‌تواند به خلع سلاح حزب‌الله، خروج نیروهای این جنبش از جنوب لبنان و حرکت به سمت عادی‌سازی روابط میان لبنان و اسرائیل منجر شود.

واللا همچنین مدعی شد مقام‌های حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران به‌شدت از این توافق انتقاد کرده‌اند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در پی افزایش تنش‌ها در منطقه و ابهام درباره آینده سیاسی و نظامی حزب‌الله، اداره اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی سطح آماده‌باش خود را افزایش داده و سامانه‌های هشدار را برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی در وضعیت آماده قرار داده است.

این رسانه در پایان مدعی شد تل‌آویو تهدیدهای مطرح‌شده از سوی ایران و حزب‌الله را جدی تلقی می‌کند و نیروهای نظامی این رژیم برای مواجهه با همه سناریوهای احتمالی، از جمله حمله مستقیم به سرزمین‌های اشغالی، در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

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