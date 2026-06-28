تهدید تازه واشنگتن علیه ایران؛ «اگر هرمز ناامن شود، دوباره حمله میکنیم»
نماینده آمریکا در سازمان ملل با طرح ادعاهایی درباره تحولات تنگه هرمز، مدعی شد دولت دونالد ترامپ در صورت آنچه تهدید کشتیرانی بینالمللی از سوی ایران خواند، از اقدام نظامی علیه تهران خودداری نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مایک والتز، در گفتوگو با شبکه آمریکایی فاکسنیوز، با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز، مدعی شد اقدامات ایران روند آتشبس میان تهران و واشنگتن را تهدید میکند.
وی با بیان اینکه «اگر نظام ایران تصور کند دونالد ترامپ در برابر حملات ادعایی به کشتیرانی بینالمللی یا پایگاههای آمریکا دست روی دست خواهد گذاشت، سخت در اشتباه است»، مدعی شد واشنگتن این پیام را طی روزهای گذشته به مقامات ایرانی منتقل کرده است.
نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین مدعی شد تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و ایالات متحده در صورت تلاش ایران برای کنترل این گذرگاه راهبردی، با استفاده از ابزارهای نظامی مانع آن خواهد شد.
والتز در بخش دیگری از سخنان خود گفت رایزنیهای فنی درباره پیشبرد روند آتشبس میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد.