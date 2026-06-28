نشست محرمانه مقامات نظامی آمریکا و اسرائیل با محوریت ایران
روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» از برگزاری یک نشست اعلامنشده میان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و فرمانده سنتکام خبر داد و نوشت محور اصلی این رایزنی، ایران و تحولات اخیر منطقه، بهویژه تنشها در تنگه هرمز، بوده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه جروزالم پست تصریح کرد نشست اخیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) که تاکنون بهصورت رسمی اعلام نشده بود، عمدتا با محوریت بررسی تحولات مرتبط با ایران برگزار شده است.
به نوشته این روزنامه، فرمانده سنتکام قرار بود در ادامه سفر خود از مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی نیز بازدید کند، اما بهدلیل تشدید درگیریها میان آمریکا و ایران در منطقه تنگه هرمز، این برنامه لغو شد.
جروزالم پست همچنین افزود رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی به همراه رئیس بخش برنامهریزی راهبردی این رژیم، در نشستها و رایزنیهای فشرده با فرمانده سنتکام درباره تحولات منطقهای و موضوع ایران مشارکت داشتهاند.