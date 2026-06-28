رسانه عبری مدعی شد:
حزبالله و جنبش امل گزینه خروج از دولت لبنان را بررسی میکنند
- یک رسانه عبریزبان مدعی شد حزبالله لبنان و جنبش امل در اعتراض به توافق میان لبنان و اسرائیل، در حال بررسی استعفای هماهنگ وزرای خود از کابینه با هدف ساقط کردن دولت هستند؛ ادعایی که همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی حامیان این دو جریان در برخی مناطق لبنان مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، باروخ یدید، تحلیلگر امور عربی شبکه عبری i24NEWS به نقل از یک مقام ناشناس حزبالله مدعی شد که این جنبش و جنبش امل در حال بررسی سناریوی استعفای هماهنگ وزرای خود از دولت لبنان هستند تا از این طریق زمینه سقوط کابینه را فراهم کنند.
وی همچنین ادعا کرد نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان که از عملکرد رئیسجمهور این کشور ناراضی است، در جریان جزئیات این تحرکات قرار دارد.
این منبع ناشناس همچنین مدعی شد در صورت تشدید بحران سیاسی و امنیتی، احتمال تسلط حزبالله بر بخشهایی از بیروت و همچنین بروز درگیری با برخی جریانهای مسیحی، بهویژه حزب «القوات اللبنانیه» به رهبری سمیر جعجع، دور از انتظار نیست.
به ادعای این مقام، توافق اخیر میان لبنان و رژیم صهیونیستی میتواند به تشدید اختلافات داخلی، بروز درگیریهای گسترده و حتی جنگ داخلی منجر شود و ارتش لبنان را نیز با شکاف داخلی مواجه کند. وی همچنین دولت لبنان را مسئول هرگونه پیامد امنیتی احتمالی ناشی از اجرای این توافق دانست.
این ادعاها در حالی مطرح شده است که پس از امضای توافق، شماری از حامیان حزبالله و جنبش امل در بیروت و برخی مناطق لبنان در اعتراض به آن تجمع کردند. بر اساس گزارشها، این تجمعات در برخی نقاط با دخالت ارتش لبنان برای متفرق کردن معترضان همراه بوده است.