به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، اداره جنگلداری و حفاظت از آتش‌سوزی ایالات متحده اعلام کرد که سه آتش‌نشان در جریان مبارزه با آتش‌سوزی‌های جنگلی بین ایالت‌های کلرادو و یوتا کشته و دو نفر زخمی شدند.

این آژانس که اوایل امسال برای هماهنگی تلاش‌های آتش‌نشانی و مهار آتش‌سوزی در زمین‌های عمومی تأسیس شد، اعلام کرد که این آتش‌نشانان بخشی از یک تیم بین سازمانی بودند که با آتش‌سوزی‌های نولز و گور که روز شنبه رخ داد، مبارزه می‌کردند.

این آژانس در یک پست فیسبوک اعلام کرد: «خدمات جنگلداری ایالات متحده در غم و اندوه آنها با خدمات جنگلداری وزارت کشاورزی ایالات متحده ابراز همبستگی می‌کند و حمایت کامل خود را از عزیزانشان ابراز می‌دارد. ما هرگز شجاعت، فداکاری و فداکاری آنها را فراموش نخواهیم کرد.»

آتش‌سوزی‌های جنگلی در سراسر غرب ایالات متحده در حال وقوع است و چندین روز هوای گرم، خشک و بادخیز که آتش‌سوزی‌ها را در یوتا، آریزونا و سایر مناطق تشدید کرده است، آتش‌سوزی‌های جدیدی را در سراسر منطقه به راه انداخته است.

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