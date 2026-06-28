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پولیتیکو گزارش داد:

ایالات متحده دیگر اسرائیل را یک متحد استثنایی خود نمی‌داند

ایالات متحده دیگر اسرائیل را یک متحد استثنایی خود نمی‌داند
کد خبر : 1805703
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پولیتیکو گزارش داد که ایالات متحده دیگر اسرائیل را یک متحد استثنایی معاف از اصل «اول آمریکا» نمی‌داند.

پولیتیکو گزارش داد که ایالات متحده دیگر اسرائیل را یک متحد استثنایی معاف از اصل «اول آمریکا» نمی‌داند.

یک مشاور سیاسی اسرائیلی که نامش فاش نشده به این روزنامه گفت که اسرائیل با معافیت از سیاست «اول آمریکا» توسط ‌رئیس جمهور آمریکا، ساده‌لوحانه قمار کرده است و افزود: «اما این نمی‌توانست دوام بیاورد. ما نمی‌توانستیم به مدت چهار سال در هر تصمیم سیاست خارجی ایالات متحده یک استثنا باقی بمانیم.»

به گفته این روزنامه،‌ معاون رئیس جمهور آمریکا، برجسته‌ترین چهره در این تغییر نگرش نسبت به اسرائیل بود که به شدت از رهبری اسرائیل انتقاد کرد و از اسرائیل خواست به خاطر داشته باشد که ایالات متحده تنها متحد واقعاً قوی آن در جهان است.

پولیتیکو خاطرنشان کرد که ‌نخست وزیر اسرائیل، در سال ۲۰۲۵ پنج بار از واشنگتن بازدید کرد، در حالی که در سال ۲۰۲۶ تنها یک بار، در ماه فوریه، از واشنگتن بازدید کرد.

 

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