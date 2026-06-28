نخستوزیر عراق با وزیر خارجه ایران دیدار کرد
نخستوزیر عراق در دیدار وزیر خارجه ایران بر اولویت پایان جنگ و گفتوگو برای تقویت ثبات در منطقه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز -یکشنبه- در بغداد با «علی فالح الزیدی» نخست وزیر عراق دیدار و رایزنی کرد.
براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این دیدار، توافق اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا و توقف جنگ میان دو کشور و تلاشهای بینالمللی و منطقهای برای برقراری امنیت و ثبات و احترام به حاکمیت کشورها و یکپارچگی و تمامیت ارضی آنها بررسی شد.
نخست وزیر عراق تاکید کرد که عراق به اولویت پایان جنگ و اتکا بر گفتوگو و مذاکرات برای تثبیت ثبات در منطقه که فرصتهای توسعه برای ملت های همسایه را فراهم میکند، اعتقاد دارد.
از طرفی دیگر عراقچی مجددا بر حمایت کشورش از عراق و همکاری و هماهنگی مشترک برای تقویت روابط و همکاری دوجانبه تاکید کرد.