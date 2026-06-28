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نخست‌وزیر عراق با وزیر خارجه ایران دیدار کرد

نخست‌وزیر عراق با وزیر خارجه ایران دیدار کرد
کد خبر : 1805669
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نخست‌وزیر عراق در دیدار وزیر خارجه ایران بر اولویت پایان جنگ و گفت‌وگو برای تقویت ثبات در منطقه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز -یکشنبه- در بغداد با «علی فالح الزیدی» نخست وزیر عراق دیدار و رایزنی کرد.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این دیدار، توافق اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا و توقف جنگ میان دو کشور و تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری امنیت و ثبات و احترام به حاکمیت کشورها و یکپارچگی و تمامیت ارضی آنها بررسی شد.

نخست وزیر عراق تاکید کرد که عراق به اولویت پایان جنگ و اتکا بر گفت‌وگو و مذاکرات برای تثبیت ثبات در منطقه که فرصت‌های توسعه برای ملت های همسایه را فراهم می‌کند، اعتقاد دارد.

از طرفی دیگر عراقچی مجددا بر حمایت کشورش از عراق و همکاری و هماهنگی مشترک برای تقویت روابط و همکاری دوجانبه تاکید کرد.

 

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