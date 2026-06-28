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تاکید قطر بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه از تبعات خطرناک حملات توجیه‌ناپذیر

تاکید قطر بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه از تبعات خطرناک حملات توجیه‌ناپذیر
کد خبر : 1805661
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وزارت امور خارجه قطر در واکنش به آخرین تحولات میدانی منطقه اعلام کرد که حملات انجام شده به کشورهای بحرین و کویت، نقض آشکار حاکمیت ملی این دو کشور و تخطی صریح از قوانین و مقررات بین‌المللی است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دولت قطر حملات پیاپی موشکی-پهپادی به کشورهای برادر، پادشاهی بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت ملی این دو کشور و تخطی صریح از قواعد قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای این حملات توجیه‌ناپذیر، تداوم مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی، کاهش تنش‌ها و همچنین بهره‌گیری از دستاوردهای حاصل‌شده در چارچوب تفاهم‌نامه تاکید کرد و این رویکرد را عامل تثبیت امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

این وزارتخانه در پایان بار دیگر بر همبستگی کامل دولت قطر با پادشاهی بحرین و دولت کویت و حمایت از تمامی اقدامات آن‌ها در راستای حفظ حاکمیت و امنیتشان تأکید کرد.

 

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